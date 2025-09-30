Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Кайрата» Жоржиньо: самый опасный нападающий «Реала»? Хаби Алонсо!

Аудио-версия:
Футболист «Кайрата» Хорхе Габриэль Коста Монтейро, известный как Жоржиньо, в юмористическом стиле ответил на вопрос о самом опасном нападающем мадридского «Реала». Сегодня, 30 сентября, «Кайрат» проведёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «сливочными».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
— Какой нападающий «Реала» представляется вам наиболее опасным?
Хаби Алонсо (смеётся)! Я всегда восхищался им, выбирал его в FIFA, когда Алонсо играл за «Ливерпуль». Но сейчас самый опасный — Мбаппе. Он забивает в каждом матче, это потрясающе, — приводит слова Жоржиньо онлайн-издание AS.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4.

«Кайрат» — «Реал» Мадрид: назван самый вероятный счёт
