Игрок «Кайрата» Жоржиньо: самый опасный нападающий «Реала»? Хаби Алонсо!

Футболист «Кайрата» Хорхе Габриэль Коста Монтейро, известный как Жоржиньо, в юмористическом стиле ответил на вопрос о самом опасном нападающем мадридского «Реала». Сегодня, 30 сентября, «Кайрат» проведёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «сливочными».

— Какой нападающий «Реала» представляется вам наиболее опасным?

— Хаби Алонсо (смеётся)! Я всегда восхищался им, выбирал его в FIFA, когда Алонсо играл за «Ливерпуль». Но сейчас самый опасный — Мбаппе. Он забивает в каждом матче, это потрясающе, — приводит слова Жоржиньо онлайн-издание AS.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4.