Александр Гришин: ЦСКА забил гол «Балтике» с нарушением правил

Бывший российский футболист Александр Гришин прокомментировал победу ПФК ЦСКА в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Со стороны ЦСКА и «Балтики» была хорошая игра. Калининградцы больше оборонялись, но они всегда играют в футбол, который неудобен сопернику. Однако во втором тайме ЦСКА перехватил инициативу и больше владел мячом, поэтому заслуженно победил.

Талалаев после матча говорил про VAR. Какой-то эпизод они смотрят, а если им не надо смотреть, то не смотрят. Именно это имел в виду Талалаев в моменте с голом ЦСКА, где был фол на Саусе со стороны Кругового. Армейцы забили гол с нарушением правил. А также в моментах с жёлтыми карточками Андраде. Если говорить откровенно, их обеих не было. Можно взять реплику из фильма: «Вы видели суслика? Нет? А он есть». То же самое касается и жёлтых карточек. Во втором случае Алеррандро находился в офсайде», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.