Павел Черепанов привёл пример матча «Барселона» — «Рубин» перед игрой «Кайрата» и «Реала»

Заслуженный тренер Казахстана и бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов высказался о предстоящем матче «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов, упомянув встречу «Рубина» и «Барселоны» в 2009 году. Тогда казанцы сумели обыграть каталонцев.

«Матч «Кайрата» и «Реала» — событие, конечно, неординарное. Тут вообще все сошли с ума по этому поводу, цена на билеты сумасшедшие. Но это другой вопрос. По последним сведениям — у «Реала» проблемы в обороне. Мне кажется, сегодня есть шансы, если «Кайрат» сможет проводить быстрые контратаки, потому что тот же Сатпаев обладает очень высокой скоростью.

Смотря как будет играть «Реал», если высоко, то у них возникнут проблемы. В своё время «Рубин» обыграл «Барселону», а тогда каталонцы играли практически все матчи на половине соперника — за спиной было пространство. И Бердыев говорил, что надо перехватить мяч в середине поля, поставил Карадениза нападающим, хотя он был правым полузащитником, потому что он был быстрым. То же самое может произойти и здесь. Надо перехватить в центре поля, а потом использовать скоростные данные Сатпаева, плюс у него хороший удар, да и вообще креативный футболист. Мне кажется, нужно действовать таким образом. Играть всё время в атаку опасно, у «Реала» не какие-то мальчики на поле, а Мбаппе и все остальные.

Второй момент — наверное, «Реал» не в самом хорошем расположении духа после поражения 2:5 от «Атлетико». Это ещё один фактор. Ну и все 23 тысячи болельщиков будут болеть с флагами «Кайрата». Я тоже получил билет от клуба, пойду на матч», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.