Спортивный директор «Пари НН» высказался о будущем главного тренера команды Шпилевского

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о кредите доверия главному тренеру команды Алексею Шпилевскому. Белорусский специалист возглавил команду перед стартом текущего сезона. В Мир Российской Премьер-Лиге нижегородцы занимают 15-е место с шестью очками в 10 играх.

«Разве есть тренеры, которые любят проигрывать? Все хотят выигрывать и набирать очки. Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков. Естественно, все хотят выигрывать. Кредит доверия Шпилевсокму? У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально.

Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжёлыми. Поэтому мы всё так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», — приводит слова Удальцова Sport24.