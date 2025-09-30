«У меня было всё». Юрген Клопп — о своей тренерской карьере

Известный немецкий специалист Юрген Клопп высказался о своей тренерской карьере. Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 — в «Ливерпуле». Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

«Есть гораздо более успешные карьеры, чем моя. Но у меня было всё. Я проиграл в финалах Лиги чемпионов больше матчей, чем кто-либо другой. Я знаю, что такое поражение и как жить с ним дальше. И мне не нужно держать свой опыт в секрете.

Я никогда этого не делал, но у меня просто не было времени говорить об этом с людьми, потому что нужно было готовиться к следующей игре. Теперь, если кто-то меня о чём-то спросит, я буду самым открытым человеком, которого только знаю», — приводит слова Клоппа The Athletic.