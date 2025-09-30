Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня было всё». Юрген Клопп — о своей тренерской карьере

«У меня было всё». Юрген Клопп — о своей тренерской карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Известный немецкий специалист Юрген Клопп высказался о своей тренерской карьере. Клопп получил широкую известность, возглавляя дортмундскую «Боруссию». Ранее он работал в «Майнце», а с 2016 по 2024 — в «Ливерпуле». Английскую команду Клопп привёл к победе в АПЛ, выиграл вместе с ней Лигу чемпионов УЕФА, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

«Есть гораздо более успешные карьеры, чем моя. Но у меня было всё. Я проиграл в финалах Лиги чемпионов больше матчей, чем кто-либо другой. Я знаю, что такое поражение и как жить с ним дальше. И мне не нужно держать свой опыт в секрете.

Я никогда этого не делал, но у меня просто не было времени говорить об этом с людьми, потому что нужно было готовиться к следующей игре. Теперь, если кто-то меня о чём-то спросит, я буду самым открытым человеком, которого только знаю», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Материалы по теме
Юрген Клопп допустил, что больше никогда не будет работать главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android