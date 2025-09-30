Ненахов ответил, принципиальны ли для россиян в «Локомотиве» матчи с легионерами «Зенита»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о мотивации игроков железнодорожников на матчи с лидерами Мир Российской Премьер-Лиги, комментируя большое количество легионеров в составах «Зенита» и «Краснодара».

– В «Локомотиве» почти полностью российский состав. Для вас принципиальны матчи с такими командами, как «Зенит» или «Краснодар», где легионеров большинство?

– Для нас любой матч принципиальный, нет каких-то определённых игр, которые более или менее важны. Стараемся побеждать в каждом матче. Понятно, что с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо» мы вдвойне и настраиваемся на игру и хотим выиграть. В таких матчах всегда много болельщиков и получается захватывающий матч. Всегда большой настрой на такие команды.

– После введения нового лимита ждать в РПЛ только сильных легионеров?

– У нас в команде и так их немного, поэтому сложно сказать. Для нас лимит никакой роли не сыграет. Посмотрим, как на другие команды повлияет, — приводит слова Ненахова Metaratings.ru.

По итогам десяти туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.