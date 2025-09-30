Игорь Дивеев: надеюсь, «Кайрат» повторит путь ЦСКА и обыграет «Реал»

Центральный защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

«Может быть, «Кайрат» повторит путь ЦСКА, обыграв «Реал». Надеюсь, что так произойдёт», — приводит слова Дивеева ТАСС.

В сезоне-2018/2019 ЦСКА встречался с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов и одержал две победы — 1:0 и 3:0. С конца февраля 2022-го все российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.