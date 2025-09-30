Черепанов оценил готовность 18-летнего вратаря «Кайрата» Калмурзы перед матчем с «Реалом»

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о готовности голкипера «Кайрата» Шерхана Калмурзы к матчу с мадридским «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют сегодня, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Самое главное, что Шерхан прошёл первую игру и выдержал психологически. По крайней мере, по психологии вопросов не будет в матче с «Реалом». Парень он очень интересный. В «Кайрате» работает очень хороший тренер вратарей Юртов. Да и в целом в Алма-Ате хорошая вратарская школа. Надеюсь, у Шерхана будет всё в порядке», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4) в Португалии, а третий вратарь команды Калмурза отразил пенальти на 21-й минуте. Два основных голкипера чемпионов Казахстана Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков продолжают восстанавливаться после травм.