Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов перед матчами 2-го тура общего этапа

Суперкомпьютер статистического портала Opta Sport назвал фаворитов Лиги чемпионов УЕФА в преддверии матчей 2-го тура общего этапа турнира. Так, по версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу в ЛЧ имеет «Ливерпуль» (18,2%), на втором месте — «Арсенал» (17,4%), тройку замыкает «Манчестер Сити» (17,1%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2024/2025 парижане разгромили миланский «Интер» (5:0).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.