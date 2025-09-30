Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов перед матчами 2-го тура общего этапа

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов перед матчами 2-го тура общего этапа
Комментарии

Суперкомпьютер статистического портала Opta Sport назвал фаворитов Лиги чемпионов УЕФА в преддверии матчей 2-го тура общего этапа турнира. Так, по версии суперкомпьютера, наибольшие шансы на победу в ЛЧ имеет «Ливерпуль» (18,2%), на втором месте — «Арсенал» (17,4%), тройку замыкает «Манчестер Сити» (17,1%).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2024/2025 парижане разгромили миланский «Интер» (5:0).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Лига чемпионов: «Кайрат» против «Реала» и другие афиши
Лига чемпионов: «Кайрат» против «Реала» и другие афиши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android