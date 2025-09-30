«Реал» оставит Мбаппе в запасе на матч Лиги чемпионов с «Кайратом» — источник
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с «Кайратом». Тренерский штаб «сливочных» даст французскому форварду отдохнуть — Мбаппе останется на скамейке запасных, сообщает издание AS.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Напомним, сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
В первом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4).
Комментарии
