Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы недолго думали». Футболист «Локомотива» Ненахов — о женитьбе в 18 лет

«Мы недолго думали». Футболист «Локомотива» Ненахов — о женитьбе в 18 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о реакции родителей на свою женитьбу в 18-летнем возрасте, а также поделился подробностями об участии в воспитании детей.

– Тебе всего 26, а ты уже восемь лет женат и у вас два ребёнка. Расскажи, как вы решились так рано узаконить отношения?
– Просто любовь. Честно говоря, мы недолго думали, нашли друг друга, и это на всю жизнь. Такое бывает раз в жизни. Я счастлив, что со мной такое случилось.

– Родители не были против того, что ты женился в 18 лет?
– Естественно, было много вопросов, что я рано принял такое решение. Но время показало, что это самое верное решение в жизни.

– Твой экс-одноклубник Наир Тикнизян рассказывал, как вставал в 3 утра, чтобы отвезти жену на работу. У тебя были ранние подъёмы?
– Я детей в сад водил утром, сейчас в школу вожу уже. После этого уже еду на тренировку. Но это всё по пути. Поэтому в целом успевал.

– Как сильно футбол отвлекает от воспитания детей или у тебя получается везде успевать?
– Нет такого, что дети без моего воспитания. По утрам тренировки, а потом я весь день дома. Я достаточно много времени уделяю своим детям. Надеюсь, что я для них самый лучший папа. Об этом узнаем, когда они вырастут, — заявил Ненахов в интервью Metaratings.

Максим Ненахов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. Всего в активе 26-летнего защитника 124 матча за красно-зелёных в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Рейтинг
Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android