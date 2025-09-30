«Мы недолго думали». Футболист «Локомотива» Ненахов — о женитьбе в 18 лет

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о реакции родителей на свою женитьбу в 18-летнем возрасте, а также поделился подробностями об участии в воспитании детей.

– Тебе всего 26, а ты уже восемь лет женат и у вас два ребёнка. Расскажи, как вы решились так рано узаконить отношения?

– Просто любовь. Честно говоря, мы недолго думали, нашли друг друга, и это на всю жизнь. Такое бывает раз в жизни. Я счастлив, что со мной такое случилось.

– Родители не были против того, что ты женился в 18 лет?

– Естественно, было много вопросов, что я рано принял такое решение. Но время показало, что это самое верное решение в жизни.

– Твой экс-одноклубник Наир Тикнизян рассказывал, как вставал в 3 утра, чтобы отвезти жену на работу. У тебя были ранние подъёмы?

– Я детей в сад водил утром, сейчас в школу вожу уже. После этого уже еду на тренировку. Но это всё по пути. Поэтому в целом успевал.

– Как сильно футбол отвлекает от воспитания детей или у тебя получается везде успевать?

– Нет такого, что дети без моего воспитания. По утрам тренировки, а потом я весь день дома. Я достаточно много времени уделяю своим детям. Надеюсь, что я для них самый лучший папа. Об этом узнаем, когда они вырастут, — заявил Ненахов в интервью Metaratings.

Максим Ненахов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. Всего в активе 26-летнего защитника 124 матча за красно-зелёных в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.