Максим Низовцев: тренерская мысль Челестини полностью вписалась в концепцию игры ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Максим Низовцев высказался о работе главного тренера армейцев Фабио Челестини. Под руководством швейцарского специалиста ЦСКА выиграл Суперкубок России, а после 10 туров Мир РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.

«ЦСКА будет испытывать давление из-за лидерства в РПЛ. Теперь ЦСКА — красная тряпка для «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». Ко всем клубам, которые находятся вверху турнирной таблицы, относятся с совершенно другим настроением — хотят снести с вершины. Мне кажется, что красно-синие готовы побороться за чемпионство в этом сезоне.

У команды высадился хороший южноамериканский десант в виде быстрых ребят. И это ещё не играл Кирилл Глебов, который вышел в прошлом матче только на замену. ЦСКА сделал серьёзную заявку на золото в чемпионате. Надо отдать должное, что тренерская мысль Челестини полностью вписалась в концепцию игры ЦСКА. Это даёт свои плоды. Однако отсутствие сильного нападающего – проблема руководства и селекционного отдела. Я думаю, что клуб зимой найдёт более забивного нападающего», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.