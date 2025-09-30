Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Португалец из «Кайрата» — о матче с «Реалом»: сделаем всё возможное, чтобы войти в историю

Португалец из «Кайрата» — о матче с «Реалом»: сделаем всё возможное, чтобы войти в историю
Португальский футболист «Кайрата» Луиш Мата высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Он заявил, что мечтал сыграть против испанского гранда.

— Матч с «Реалом», должно быть, огромная мечта?
— Да, разумеется! Когда идёт речь о Лиге чемпионов, сразу вспоминаешь о «Реале». Это команда с богатейшей историей и наибольшим количеством побед в турнире. Лично я как португалец рос, глядя на «Реал» с Криштиану Роналду, и для меня большая честь сыграть против этой команды. Уверен, мы насладимся этим матчем и постараемся сделать всё возможное, чтобы войти в историю.

— Криштиану был твоим кумиром?
— Он был моим главным ориентиром, — приводит слова Маты El Mundo.

