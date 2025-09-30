Валерий Нененко: Олег Василенко — лучшая кандидатура для «Факела»

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко назвал российского специалиста Олега Василенко лучшим выбором на освободившуюся позицию в воронежской команде. Ранее клуб Лиги Pari объявил об отставке возглавлявшего команду с апреля текущего года Игоря Шалимова.

— Олег Василенко — лучшая кандидатура для «Факела»!

— Как вам кажется, почему не получилось у Игоря Шалимова?

— А где у него получалось в последние годы? Пускай идёт на телевидение. Все его последние неудачи — это за Садырина, — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым» появилась информация об интересе воронежцев к бывшему главному тренеру новороссийского «Черноморца». Специалист остаётся без работы с июня текущего года.