Экс-игрок Казахстана Низовцев: есть процент, что «Кайрат» заберёт очки у «Реала»

Бывший футболист сборной Казахстана Максим Низовцев высказался о предстоящем матче «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов.

«Конечно, есть процент, что «Кайрат» заберёт очки у «Реала». Но если объективно взглянуть на составы «Кайрата» и «Реала»… Однако надежда умирает последней», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.