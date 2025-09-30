Экс-игрок Казахстана Низовцев: есть процент, что «Кайрат» заберёт очки у «Реала»
Бывший футболист сборной Казахстана Максим Низовцев высказался о предстоящем матче «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, есть процент, что «Кайрат» заберёт очки у «Реала». Но если объективно взглянуть на составы «Кайрата» и «Реала»… Однако надежда умирает последней», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
