Назван лучший дриблёр РПЛ по итогам первой трети сезона

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов в разных аспектах по итогам 10 туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, была отмечена игра полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, который признан лучшим дриблёром первой трети сезона.

Садулаев стал лучшим игроком по показателю успешных обводок — на счету полузащитника «Ахмата» их 43.

При этом стоит отметить, что чаще всего в чемпионате России за 10 туров фолили на полузащитнике «Спартака» Эсекьеле Барко, который также нередко идёт в обводку. Против аргентинца сфолили 30 раз, что является наибольшим показателем в лиге.