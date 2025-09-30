Игрок «Улытау» Каррильо: «Кайрат» — команда уровня середины таблицы Сегунды

Защитник казахстанского клуба «Улытау» Хосе Каррильо оценил уровень «Кайрата» в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между алмаатинцами и мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск.

— Какой уровень этой команды был бы в Испании?

— Я бы сказал, что «Кайрат» мог бы оказаться в середине таблицы Сегунды (второй по силе испанский дивизион. — Прим. «Чемпионата»). По уровню я думаю, что это могло бы быть их место, если бы они играли в нашей стране, — приводит слова Каррильо онлайн-издание AS.

По состоянию на сегодняшний день «Кайрат» занимает 33-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Матч 1-го тура с лиссабонским «Спортингом» казахстанская команда проиграла со счётом 1:4.