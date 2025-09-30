Экс-форвард сборной Германии Кураньи: я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола

Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что продолжает смотреть матчи Мир Российской Премьер-Лиги и поддерживать свою бывшую команду.

«Я до сих пор активно слежу за РПЛ. Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры «Динамо». Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится», — приводит слова Кураньи Legalbet.

Кевин Кураньи выступал в чемпионате России за московское «Динамо» с июля 2010-го по июль 2015 года. Профессиональную карьеру натурализованный бразилец завершил в немецком «Хоффенхайме» летом 2016-го.