Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард сборной Германии Кураньи: я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола

Экс-форвард сборной Германии Кураньи: я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола
Комментарии

Экс-нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что продолжает смотреть матчи Мир Российской Премьер-Лиги и поддерживать свою бывшую команду.

«Я до сих пор активно слежу за РПЛ. Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры «Динамо». Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится», — приводит слова Кураньи Legalbet.

Кевин Кураньи выступал в чемпионате России за московское «Динамо» с июля 2010-го по июль 2015 года. Профессиональную карьеру натурализованный бразилец завершил в немецком «Хоффенхайме» летом 2016-го.

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо» Москва: Карпин почувствует уверенность
«Краснодар» — «Динамо» Москва: Карпин почувствует уверенность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android