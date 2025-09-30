Дмитрий Булыкин: «Балтика» точно не попадёт в топ-5 по окончании сезона

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин уверен, что «Балтика» завершит текущий сезон за пределами топ-5 в турнирной таблице Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России калининградцы расположились на шестой строчке.

«Балтике» не повезло в матче с ЦСКА — команда пропустила на последней минуте игры, хотя могли отстоять ничью. Но «Балтике» не стоит разочаровываться, ведь вряд ли футболисты команды надеялись на топ-5 — они хотели продержаться как можно дольше, однако это сделать очень сложно. Думаю, вряд ли «Балтика» к зимней паузе будет где-то наверху.

Калининградцы точно не попадут в топ-5 по окончании сезона. Вопрос стоял в том, сколько команда продержится наверху. Сейчас в РПЛ такая турнирная таблица, что любой клуб при победе может высоко подняться, а при поражении опуститься в середину», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.