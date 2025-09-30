Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Балтика» точно не попадёт в топ-5 по окончании сезона

Дмитрий Булыкин: «Балтика» точно не попадёт в топ-5 по окончании сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин уверен, что «Балтика» завершит текущий сезон за пределами топ-5 в турнирной таблице Мир РПЛ. После 10 туров чемпионата России калининградцы расположились на шестой строчке.

«Балтике» не повезло в матче с ЦСКА — команда пропустила на последней минуте игры, хотя могли отстоять ничью. Но «Балтике» не стоит разочаровываться, ведь вряд ли футболисты команды надеялись на топ-5 — они хотели продержаться как можно дольше, однако это сделать очень сложно. Думаю, вряд ли «Балтика» к зимней паузе будет где-то наверху.

Калининградцы точно не попадут в топ-5 по окончании сезона. Вопрос стоял в том, сколько команда продержится наверху. Сейчас в РПЛ такая турнирная таблица, что любой клуб при победе может высоко подняться, а при поражении опуститься в середину», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Балтика» просит ЭСК РФС рассмотреть момент с неудалением капитана ЦСКА Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android