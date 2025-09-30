Григорян предположил, что может сыграть решающую роль в матче «Краснодар» — «Динамо»
Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо» Москва. Команды встретятся в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 30 сентября, в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Эти команды («Динамо» и «Краснодар») будут серьёзно ротировать состав, сложно что‑то предсказать. При такой ротации колоссальное значение будет иметь домашний стадион, поле, аура. Скорее всего, если что‑то прогнозировать, то «Краснодар» будет доминировать, — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
