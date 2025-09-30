Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян предположил, что может сыграть решающую роль в матче «Краснодар» — «Динамо»

Григорян предположил, что может сыграть решающую роль в матче «Краснодар» — «Динамо»
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо» Москва. Команды встретятся в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 30 сентября, в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Эти команды («Динамо» и «Краснодар») будут серьёзно ротировать состав, сложно что‑то предсказать. При такой ротации колоссальное значение будет иметь домашний стадион, поле, аура. Скорее всего, если что‑то прогнозировать, то «Краснодар» будет доминировать, — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Краснодар» — «Динамо» Москва: Карпин почувствует уверенность
«Краснодар» — «Динамо» Москва: Карпин почувствует уверенность
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android