Григорян предположил, что может сыграть решающую роль в матче «Краснодар» — «Динамо»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Динамо» Москва. Команды встретятся в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, 30 сентября, в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

— Эти команды («Динамо» и «Краснодар») будут серьёзно ротировать состав, сложно что‑то предсказать. При такой ротации колоссальное значение будет иметь домашний стадион, поле, аура. Скорее всего, если что‑то прогнозировать, то «Краснодар» будет доминировать, — сказал Александр Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».