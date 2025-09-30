Скидки
Главная Футбол Новости

«Мне проще обсудить это с микроволновкой». Клопп — об идее увеличения числа участников ЧМ

«Мне проще обсудить это с микроволновкой». Клопп — об идее увеличения числа участников ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», «Майнца» и «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном расширении чемпионата мира по футболу до 64 команд. Такая перспектива обсуждается к ЧМ-2030.

«Что бы я ни сказал, с таким же успехом я мог бы обратиться к своей микроволновке. Эффект будет тот же. Люди скажут: «О, футболисты зарабатывают кучу денег!» Да, я знаю. Но почему бы всем вместе не сесть за стол и не сказать игрокам, что они могут отдыхать восемь недель в году? Можем ли мы обсудить этот момент?

А давайте попробуем! Но если вы не будете об этом говорить, они точно не остановятся. Им [ФИФА] так нравится быть вовлечёнными в процесс и вынашивать идею, что они просто забывают об игроках. Никто о них не думает», — приводит слова Клоппа The Athletic.

