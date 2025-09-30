Скидки
Главная Футбол Новости

Фанаты «Галатасарая» запустили сотни фейерверков у отеля «Ливерпуля» перед матчем в ЛЧ

Фанаты «Галатасарая» запустили сотни фейерверков у отеля «Ливерпуля» перед матчем в ЛЧ
Комментарии

Болельщики турецкого клуба «Галатасарай» запустили большое количество пиротехнических изделий перед отелем, в котором остановились футболисты английского «Ливерпуля», в преддверии матча 2-го этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют сегодня, 30 сентября, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Таким образом, турецкие фанаты решили оказать влияние на игроков команды соперника, не дав им выспаться перед выездной игрой. На видео, снятом очевидцами, в небе взрываются сотни залпов, а на фоне присутствуют люди в символике «Галатасарая».

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над мадридским «Атлетико» (3:2). «Галатасарай» в выездном матче крупно проиграл немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта (1:5).

