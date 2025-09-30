Фанаты «Галатасарая» запустили сотни фейерверков у отеля «Ливерпуля» перед матчем в ЛЧ

Болельщики турецкого клуба «Галатасарай» запустили большое количество пиротехнических изделий перед отелем, в котором остановились футболисты английского «Ливерпуля», в преддверии матча 2-го этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют сегодня, 30 сентября, на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле.

Таким образом, турецкие фанаты решили оказать влияние на игроков команды соперника, не дав им выспаться перед выездной игрой. На видео, снятом очевидцами, в небе взрываются сотни залпов, а на фоне присутствуют люди в символике «Галатасарая».

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над мадридским «Атлетико» (3:2). «Галатасарай» в выездном матче крупно проиграл немецкому «Айнтрахту» из Франкфурта (1:5).