Решение CAS по делу ЦСКА и Федотова перенесено. Тренер требовал 200 млн рублей с армейцев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) перенёс оглашение решения по делу между армейцами и бывшим тренером команды Владимиром Федотовым на начало октября. В августе 2024-го стало известно, что Федотов подал иск к ЦСКА в Палату по разрешению споров РФС на 200 млн рублей. Однако она отказала Федотову в выплате компенсации со стороны армейцев за досрочный разрыв соглашения, после чего специалист обратился в CAS.

«На текущий момент решение вновь было перенесено на месяц — теперь это начало октября», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли Фонбет Кубок России.