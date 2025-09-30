«Давайте вспомним 80-е годы». Титов высказался о результатах «Спартака» без Станковича

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о результатах московского клуба без главного тренера Деяна Станковича на бровке. Он считает, что эмоциональный заряд у поля не всегда нужен команде.

«Хорошие результаты «Спартака» пришли без Станковича на скамейке? Давайте вспомним 80-е: Бесков постоянно сидел на трибуне. Но «Спартак» же играл хорошо. Сегодня бегать по бровке и давать эмоции… Не знаю, нужно ли это футболистам.

В наше время было не нужно. Романцев сидел спокойно, делал поправки в перерыве и говорил речь после матча. Исправить что-то по ходу игры очень сложно, а докричаться до футболистов — невозможно. Как по мне, неважно, где сидит тренер. Есть чёткое задание, которое надо выполнять», — приводит слова Титова Sport24.