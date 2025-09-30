Игрок ЦСКА Кармо: мои родители счастливы, играть в Европе — мечта детства

Футболист ПФК ЦСКА Энрике Кармо высказался о своём переезде в Россию. Он заявил, что давно мечтал играть в Европе.

— Когда ты подписал контракт с ЦСКА, твои родители плакали от радости. Объясни такие яркие эмоции.

— Это моя мечта — играть в Европе. И я перешёл в такой большой клуб, как ЦСКА. Мечта детства исполнилась. Прекрасно видеть, что мои родители счастливы. Я рад не только за себя, но и за них: сколько всего они для меня сделали, как всё время сопровождали. И сейчас они со мной, и это очень трогательно и значимо для нас, — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.