Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если не нравится, вынимайте из сетки». Андрей Семёнов — о матче «Спартак» — «Пари НН»

«Если не нравится, вынимайте из сетки». Андрей Семёнов — о матче «Спартак» — «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ахмата» и «Амкара» Андрей Семёнов высказался по итогам матча 10-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«Думаю, такой «Нижний» тяжело было не обыграть: они всё время дарили им подарки в виде ошибок и обрезов. Даже главный тренер почти начал голевую атаку! «Спартак» заслуженно победил, но опять же — тяжело было в этом матче не победить. Мне тяжело понять, что у «Пари НН» в головах: вратарь зачем-то постоянно выходил из ворот, регулярные обрезы. Видимо, готовятся к ФНЛ. Не рано? Чемпионат-то только начался. Ты должен учитывать, какой у тебя подбор игроков и в какой футбол ты можешь играть.

«Нижний» всегда славился только одним — это когда Гоцук встаёт и головой из вратарской выбивает мячи. Конечно, это, может, не нравится Шпилевскому, но если ему не нравится, то пусть вынимает из сетки. С «Нижним Новгородом» Жедсон выглядел на € 28 млн. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить с ЦСКА. Я был главной «бухтелкой» на поле. Часто ругался с партнёрами. Чаще всего с вратарями — в каждом эпизоде были недовольны друг другом. От Станковича мы постоянно видим нервозность. Может, сейчас чуть команда успокоилась и что-то начало получаться?» — сказал Семёнов в новом выпуске «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Ловчев рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android