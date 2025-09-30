«Если не нравится, вынимайте из сетки». Андрей Семёнов — о матче «Спартак» — «Пари НН»

Бывший защитник «Ахмата» и «Амкара» Андрей Семёнов высказался по итогам матча 10-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (3:0).

«Думаю, такой «Нижний» тяжело было не обыграть: они всё время дарили им подарки в виде ошибок и обрезов. Даже главный тренер почти начал голевую атаку! «Спартак» заслуженно победил, но опять же — тяжело было в этом матче не победить. Мне тяжело понять, что у «Пари НН» в головах: вратарь зачем-то постоянно выходил из ворот, регулярные обрезы. Видимо, готовятся к ФНЛ. Не рано? Чемпионат-то только начался. Ты должен учитывать, какой у тебя подбор игроков и в какой футбол ты можешь играть.

«Нижний» всегда славился только одним — это когда Гоцук встаёт и головой из вратарской выбивает мячи. Конечно, это, может, не нравится Шпилевскому, но если ему не нравится, то пусть вынимает из сетки. С «Нижним Новгородом» Жедсон выглядел на € 28 млн. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить с ЦСКА. Я был главной «бухтелкой» на поле. Часто ругался с партнёрами. Чаще всего с вратарями — в каждом эпизоде были недовольны друг другом. От Станковича мы постоянно видим нервозность. Может, сейчас чуть команда успокоилась и что-то начало получаться?» — сказал Семёнов в новом выпуске «Спартак Шоу».