Александр Гришин: лидерство в РПЛ воодушевит ЦСКА в ближайших двух дерби

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящих матчах армейцев с «Локомотивом» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России и со «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА к ближайшим двум дерби подходит в хорошем психологическом и эмоциональном состоянии. Лидерство в РПЛ воодушевит армейцев. Нас ждут две хорошие игры, ведь «Локомотив» стремится выиграть Кубок России, как и ЦСКА. У обеих команд нет большой скамейки, чтобы сделать полную ротацию, поэтому будут играть смешанные составы. А дерби со «Спартаком» есть дерби, там не важно, кто на каком месте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После победы над «Балтикой» (1:0) московский ЦСКА поднялся на единоличное первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 21 набранное очко. В Кубке России красно-синие занимают второе место в группе D с восемью очками в четырёх играх. Отставание от «Локомотива» составляет одно очко.