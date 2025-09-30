Юрген Клопп: теперь за меня жена решает, когда ехать в отпуск, а не АПЛ или Бундеслига

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», «Майнца» и «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём свободном времени после ухода из мерсисайдского клуба. Немец покинул «Ливерпуль» по завершении сезона-2024/2025, сейчас он работает в системе Red Bull.

«Я был тренером во многих странах и ничего в них не видел, кроме отеля, стадиона или тренировочной площадки. Ничего больше. И я не могу сказать, что очень сильно по этому скучаю. Сейчас у меня есть выбор. Я могу поехать в отпуск.

И я сам решаю когда. Ладно, Улла (жена Юргена. — Прим. «Чемпионата») решает (смеётся). Но не Премьер-лига и не Бундеслига», — приводит слова Клоппа The Athletic.