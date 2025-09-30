Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Колыванов: семь клубов РПЛ готовы сражаться за чемпионство, у нас давно такого не было

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«ЦСКА — достаточно опытная команда, в которой есть сплав опыта и молодёжи. Но сейчас никто не обращает внимания, на каком месте находится клуб. В каждой игре все должны доказывать, ведь в РПЛ есть семь команд, претендующих на самые высокие места. Ещё недавно лидерами были «Краснодар» и «Локомотив», а уже сейчас — ЦСКА. Все будут биться за место под солнцем. Армейцы не дрогнут и продолжат играть в свой футбол — у них очень хороший подбор футболистов: сбалансированный состав во всех линиях. У нас очень интересный чемпионат, давно такого не было — семь команд готовы сражаться за чемпионство», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

