Португальский защитник «Кайрата» высказался об игре с «Реалом», упомянув Криштиану Роналду

Португальский легионер «Кайрата» Луиш Мата поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют сегодня, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

— Когда думаешь о Лиге чемпионов, сразу вспоминаешь о «Реале». Это команда с богатейшей историей и наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов. Лично я, как португалец, рос, глядя на «Реал» с Криштиану Роналду, для меня большая честь сыграть с ними. Уверен, мы насладимся этим матчем и постараемся сделать всё возможное, чтобы войти в историю.

— Криштиану был твоим кумиром?

— Он был моим главным ориентиром. Очень хорошо помню, как Роналду начинал в «Спортинге» из Лиссабона, потом играл в «Манчестер Юнайтед», однако лучшие воспоминания у меня связаны именно с его периодом в Мадриде, всеми теми годами, что он там играл. У меня нет кумира, но мой пример для подражания — это Криштиану. Я играл в юношеских сборных Португалии, и он был для меня ориентиром. Например, когда я только приехал в Казахстан и говорил, что из Португалии, мне всегда отвечали: «А, Португалия, Криштиану Роналду». Он — икона не только в футболе, — приводит слова Маты El Mundo.