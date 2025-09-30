Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский защитник «Кайрата» высказался об игре с «Реалом», упомянув Криштиану Роналду

Португальский защитник «Кайрата» высказался об игре с «Реалом», упомянув Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский легионер «Кайрата» Луиш Мата поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сыграют сегодня, 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Когда думаешь о Лиге чемпионов, сразу вспоминаешь о «Реале». Это команда с богатейшей историей и наибольшим количеством титулов в Лиге чемпионов. Лично я, как португалец, рос, глядя на «Реал» с Криштиану Роналду, для меня большая честь сыграть с ними. Уверен, мы насладимся этим матчем и постараемся сделать всё возможное, чтобы войти в историю.

— Криштиану был твоим кумиром?
— Он был моим главным ориентиром. Очень хорошо помню, как Роналду начинал в «Спортинге» из Лиссабона, потом играл в «Манчестер Юнайтед», однако лучшие воспоминания у меня связаны именно с его периодом в Мадриде, всеми теми годами, что он там играл. У меня нет кумира, но мой пример для подражания — это Криштиану. Я играл в юношеских сборных Португалии, и он был для меня ориентиром. Например, когда я только приехал в Казахстан и говорил, что из Португалии, мне всегда отвечали: «А, Португалия, Криштиану Роналду». Он — икона не только в футболе, — приводит слова Маты El Mundo.

Материалы по теме
Лига чемпионов: «Кайрат» против «Реала» и другие афиши
Лига чемпионов: «Кайрат» против «Реала» и другие афиши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android