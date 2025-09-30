Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян обозначил, чего не хватает ЦСКА для долгосрочного лидерства в РПЛ

Григорян обозначил, чего не хватает ЦСКА для долгосрочного лидерства в РПЛ
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян обозначил, чего не хватает ПФК ЦСКА для долгосрочного лидерства в Мир Российской Премьер-Лиге. Он считает, что армейцам не хватает высококлассного нападающего.

«ЦСКА — лидер по игре. По тому удовольствию, которое получают не только болельщики ЦСКА, но и болельщики других команд. Надолго ли — трудно предположить. Очень уважаю Тамерлана Мусаева, парень феноменальными волевыми усилиями полностью подчиняет себя игре, но, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство, ЦСКА необходим более мастеровитый нападающий», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android