Григорян обозначил, чего не хватает ЦСКА для долгосрочного лидерства в РПЛ

Известный российский тренер Александр Григорян обозначил, чего не хватает ПФК ЦСКА для долгосрочного лидерства в Мир Российской Премьер-Лиге. Он считает, что армейцам не хватает высококлассного нападающего.

«ЦСКА — лидер по игре. По тому удовольствию, которое получают не только болельщики ЦСКА, но и болельщики других команд. Надолго ли — трудно предположить. Очень уважаю Тамерлана Мусаева, парень феноменальными волевыми усилиями полностью подчиняет себя игре, но, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство, ЦСКА необходим более мастеровитый нападающий», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».