В сборной Таджикистана высказались о возможном назначении Березуцкого и Федотова

Пресс-секретарь сборной Таджикистана Фаридун Салиев отреагировал на новости о возможном назначении Василия Березуцкого и Владимира Федотова в таджикистанскую национальную команду. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности. Однако сборная Таджикистана действительно находится в поисках нового тренера.

— Действительно ли Василий Березуцкий и Владимир Федотов рассматриваются на пост главного тренера сборной Таджикистана?

— Нет, это не верно. Но сборная Таджикистана находится в поисках нового главного тренера, — сказал Салиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Березуцкий ранее возглавлял азербайджанский «Сабах». До этого он входил в тренерские штабы «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа». Что касается Федотова, то его последним местом работы был ЦСКА, а ранее специалист возглавлял «Сочи», «Оренбург», «Урал» и «Металлург-Кузбасс».