Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дивеев обозначил потенциальных номинантов на «Золотой мяч» из России

Игорь Дивеев обозначил потенциальных номинантов на «Золотой мяч» из России
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал потенциальных номинантов на «Золотой мяч» среди российских игроков. В 2025 году эту награду получил французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, который по итогам прошлого сезона выиграл в составе парижан Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов УЕФА.

— Кто из россиян потенциально способен в будущем быть в числе номинантов на «Золотой мяч»?
— Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду называть. Кто ещё у нас? Миранчук.

Но если выделять троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас, — приводит слова Дивеева Sport24.

Материалы по теме
Игорь Дивеев: надеюсь, «Кайрат» повторит путь ЦСКА и обыграет «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android