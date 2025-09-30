Игрок «Кайрата» спутал Аршавина и Кержакова в беседе с испанцами перед матчем с «Реалом»

Португальский защитник «Кайрата» Луиш Мата перепутал экс-футболистов сборной России Андрея Аршавина и Александра Кержакова, рассказывая испанским СМИ о клубе перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Команды сыграют сегодня, 30 сентября, на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Сейчас в лиге всего 14 команд, единственная частная — наша. Государство финансирует остальных. Поэтому думаю, мы более организованны. Несколько лет назад президент провёл два года в тюрьме по разным обвинениям, налоговому мошенничеству или чему-то подобному. Раньше, в 2021 году, клуб вкладывал ещё больше денег, чем сейчас.

Например, здесь выступали Кержаков, бывший игрок «Арсенала», и бразилец Вагнер Лав. Игроки, которые зарабатывали много денег, а сейчас, думаю, президент, отсидев в тюрьме, вкладывает меньше, чем раньше. Но благодаря тому, что делают умные люди в клубе, придут игроки получше. Мы творим историю», — сказал Мата в интервью El Mundo.

Экс-футболист «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» с марта 2016-го по декабрь 2018 года. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав защищал цвета казахстанской команды с июля 2020-го по январь 2022-го. Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков руководил «Кайратом» в качестве главного тренера с сентября по май прошлого года.