Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА объяснили решение не отпустить Матеуса Алвеса в сборную Бразилии на молодёжный ЧМ

В ЦСКА объяснили решение не отпустить Матеуса Алвеса в сборную Бразилии на молодёжный ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил решение клуба не отпустить своего футболиста Матеуса Алвеса в сборную Бразилии на молодёжный чемпионат мира.

«Сохранить Матеуса Алвеса на ближайшие важшнейшие матчи ЦСКА и, таким образом, не отпустить на молодёжный чемпионат мира — совместное решение внутри клуба. Фабио Челестини не хотел отпускать важного игрока в таком напряжённом графике игр, и ЦСКА поддержал главного тренера. На эту тему у Фабио был разговор с Алвесом. Рассматривался также вариант отпустить футболиста на решающую стадию плей-офф турнира, однако вызов от сборной не поступил, поэтому нет смысла этот вопрос сейчас обсуждать.

ЦСКА всегда в таких вопросах старался учитывать позицию игрока, а также с уважением относится к институту национальных команд. Но текущий период, включающий в себя также и дерби, и в принципе совсем недавний приезд Алвеса в команду предполагает общую концентрацию вокруг командного успеха. Рады соответствующему профессионализму со стороны игрока и надеемся на его дальнейший прогресс и положительное влияние на игру команды», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Гришин: правильно, что Челестини не отпустил Алвеса на молодёжный чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android