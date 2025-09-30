В ЦСКА объяснили решение не отпустить Матеуса Алвеса в сборную Бразилии на молодёжный ЧМ

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил решение клуба не отпустить своего футболиста Матеуса Алвеса в сборную Бразилии на молодёжный чемпионат мира.

«Сохранить Матеуса Алвеса на ближайшие важшнейшие матчи ЦСКА и, таким образом, не отпустить на молодёжный чемпионат мира — совместное решение внутри клуба. Фабио Челестини не хотел отпускать важного игрока в таком напряжённом графике игр, и ЦСКА поддержал главного тренера. На эту тему у Фабио был разговор с Алвесом. Рассматривался также вариант отпустить футболиста на решающую стадию плей-офф турнира, однако вызов от сборной не поступил, поэтому нет смысла этот вопрос сейчас обсуждать.

ЦСКА всегда в таких вопросах старался учитывать позицию игрока, а также с уважением относится к институту национальных команд. Но текущий период, включающий в себя также и дерби, и в принципе совсем недавний приезд Алвеса в команду предполагает общую концентрацию вокруг командного успеха. Рады соответствующему профессионализму со стороны игрока и надеемся на его дальнейший прогресс и положительное влияние на игру команды», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.