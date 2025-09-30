«Кайрат» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 30 сентября 2025 года, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа «Okko Спорт». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4).

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.