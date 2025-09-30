Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Туфрин: Глушенков с «Оренбургом» был настоящим лидером «Зенита»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался по итогам матча 10-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Оренбургом» (5:2), отдельной выделив нападающего Максима Глушенкова, который оформил покер.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

«Конечно, Глушенков обиделся, что ему не дали приз лучшему игроку матча с «Краснодаром». Но не думаю, что это его завело в игре с «Оренбургом», ведь он был хорош и с «быками». Считаю, встреча с «Оренбургом» — лучшая игра, которая была у Глушенкова в «Зените». Мне очень понравилось, что Максим в последней игре брал на себя инициативу и пытался руководить практически всеми на поле — он был настоящим лидером.

Неправильно говорить, что произошло возвращение прошлогоднего Глушенкова. Он никуда не девался. У него, как и у всех, бывают периоды неудач. Это нормально. Но Максим готовился и работал — теперь хочется, чтобы он показывал такую стабильную игру в каждом матче», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

