Туфрин: Глушенков с «Оренбургом» был настоящим лидером «Зенита»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался по итогам матча 10-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Оренбургом» (5:2), отдельной выделив нападающего Максима Глушенкова, который оформил покер.

«Конечно, Глушенков обиделся, что ему не дали приз лучшему игроку матча с «Краснодаром». Но не думаю, что это его завело в игре с «Оренбургом», ведь он был хорош и с «быками». Считаю, встреча с «Оренбургом» — лучшая игра, которая была у Глушенкова в «Зените». Мне очень понравилось, что Максим в последней игре брал на себя инициативу и пытался руководить практически всеми на поле — он был настоящим лидером.

Неправильно говорить, что произошло возвращение прошлогоднего Глушенкова. Он никуда не девался. У него, как и у всех, бывают периоды неудач. Это нормально. Но Максим готовился и работал — теперь хочется, чтобы он показывал такую стабильную игру в каждом матче», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.