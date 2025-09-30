Радимов поделился мыслями о длительной дисквалификации тренера «Спартака» Станковича

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился мыслями по поводу длительной дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербского тренера дисквалифицировали на пять матчей за рецидив оскорблений в адрес арбитров.

«Мне кажется, Станкович должен сейчас как раз вот за этот месяц переосмыслить своё поведение, потому что очевидно: когда его на скамейке нет, команда чувствует себя более спокойно. В этом плане Деян, когда вернётся, должен понять, что так реагировать не надо, и на скамейке кто-то должен быть, кто-то ему поможет в этом. Ну, то есть выводы должны быть сделаны», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».