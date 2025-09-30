Григорян: у «Спартака» сумасшедший подбор игроков, таким не обладает ни один клуб РПЛ

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о московском «Спартаке». По словам Григоряна, красно-белые обладают очень качественными футболистами, которых у других клубов Мир РПЛ просто нет.

«Спартак» набирает очки, он в трёх очках от первого места по одной простой причине: сумасшедший подбор быстрых, «ртутных», креативных, взрывных игроков, которым не обладает ни один клуб РПЛ», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков после 10 туров. У лидирующего ЦСКА 21 очко. В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют с армейцами.