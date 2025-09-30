Скидки
Главная Футбол Новости

Баринов иронично ответил на вопрос о предложении «Локомотива», которое его не устроило

Баринов иронично ответил на вопрос о предложении «Локомотива», которое его не устроило
Комментарии

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов иронично ответил на вопрос о новом контракте с железнодорожниками. Ранее появилась информация, что «Локо» сделал Баринову новое предложение по контракту, однако футболиста не устроили предложенные условия.

«Удивлен ли предложением, которое сделал клуб по новому контракту? Восхищен, я бы так сказал», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Прошлым летом СМИ писали о возможном переходе Баринова в ЦСКА. Армейцы якобы делали предложение по Дмитрию, но «Локо» отклонил оффер принципиального соперника.

В текущем сезоне Баринов сыграл 10 матчей в МИР РПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Комментарии
