«Это уничтожит таланты». Экс-глава «Зенита» Медведев — об ужесточении лимита в РПЛ

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Любое искусственное сокращение лимита не легионеров неизбежно приведёт к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», — приводит слова Медведева Odds.ru.

В сезоне-2025/2026 в РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.