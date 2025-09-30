Скидки
«Со своей страной нужно быть и в горе, и в радости». Романцев — о критике сборной России

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев заявил, что считает ненастоящими болельщиков, которые критикуют национальную команду в период отстранения. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022-го из-за специальной военной операции на Украине.

«Низкий поклон болельщикам, которые поддерживают сборную России по футболу в наше время. Но есть и те, кто старается всеми возможными способами как-то поддеть команду: выиграли — соперник слабый, сыграли вничью — какая слабая у нас сборная. Порой создается впечатление, что повод ищется специально ради того, чтобы вылить на неё весь негатив. Это не настоящие болельщики. Со своей страной нужно быть и в горе, и в радости», — приводит слова Романцева «РИА Новости Спорт».

В октябрьскую международную паузу сборная России проведёт два товарищеских матча. 10 октября команда Валерия Карпина сыграет дома со сборной Ирана, а 14 октября примет Боливию.

