Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Колыванов: при Черчесове футболисты «Ахмата» стали верить, что могут всё

Колыванов: при Черчесове футболисты «Ахмата» стали верить, что могут всё
Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о преображении «Ахмата» после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Команда до сих пор не проиграла ни одного матча в Мир РПЛ под руководством Черчесова (четыре победы, три ничьи).

«Рано говорить, что «Ахмат» будет бороться за медали. Станислав Саламович — опытный тренер, и в команде есть хороший подбор футболистов. Да, может, «Ахмат» играл с не самыми сильными соперниками, однако самое главное — набрать максимум очков в матчах с равными командами. Если удача повернётся, грозненцы могут побороться за высокие места. При Черчесове футболисты стали верить, что могут всё, идёт большая поддержка», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

