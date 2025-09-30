Колыванов: при Черчесове футболисты «Ахмата» стали верить, что могут всё

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о преображении «Ахмата» после назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Команда до сих пор не проиграла ни одного матча в Мир РПЛ под руководством Черчесова (четыре победы, три ничьи).

«Рано говорить, что «Ахмат» будет бороться за медали. Станислав Саламович — опытный тренер, и в команде есть хороший подбор футболистов. Да, может, «Ахмат» играл с не самыми сильными соперниками, однако самое главное — набрать максимум очков в матчах с равными командами. Если удача повернётся, грозненцы могут побороться за высокие места. При Черчесове футболисты стали верить, что могут всё, идёт большая поддержка», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.