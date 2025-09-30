Александр Мостовой: что будут говорить про Станковича, если «Спартак» обыграет ЦСКА?

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался в преддверии матче ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре чемпионата России. Встреча состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 16:30 мск.

«Все, кто хаяли «Спартак» и несли бред, оказались неправы. Происходит всё то, что я говорил. Какая разница, что Станкович сидит на верху? Без него команда выиграла два матча. Играют футболисты, поэтому и команда побеждает. Представьте, если «Спартак» сейчас обыграет ЦСКА. Что тогда будут говорить про Станковича? Иногда слушаешь и читаешь такой бред от футбольных псевдоэкспертов. Всегда слушайте и смотрите Мостового!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главного тренера «Спартака» Деяна Станковича дисквалифицировали на пять матчей за рецидив оскорблений в адрес арбитров.