«Краснодару» интересен полузащитник сборной Ганы — AfricaFoot

«Краснодар» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Андерлехта» и сборной Ганы Маджиду Ашимеру. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, «быки» ведут предварительные переговоры с 27-летним футболистом. Подчёркивается, что Ашимеру может стать игроком российского клуба в ближайшие месяцы.

Полузащитник выступает в составе «Андерлехта» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

За сборную Ганы Ашимеру провёл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

