«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 30 сентября, стартует 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч между «Ахматом» и «Оренбургом». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных из Перми. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице группы B с пятью очками в четырёх матчах, грозненцы набрали три очка и занимают последнюю, четвёртую строчку. Также участниками этого квартета являются «Зенит» (12 очков) и «Рубин» (четыре очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».