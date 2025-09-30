Кисляк — самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником, не достигшим 21-летия по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES проанализировал семь игровых аспектов 20-летнего футболиста: начало атаки, созидание, дриблинг, игра в воздухе, оборона, умение ассистировать, а также завершать атаки.

Кисляк — воспитанник красно-синих. В составе взрослой команды ЦСКА он принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

