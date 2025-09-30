Скидки
Рубин — Зенит: стартовые составы команд на матч Кубка России 2025-2026, 30 сентября

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч Кубка России
Сегодня, 30 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступит Владислав Целовальников (Астрахань). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Рожков, Йочич, Безруков, Апшацев, Иванов, Шабанхаджай, Даку.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Лусиано, Соболев.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу группы A с максимально возможными 12 очками в четырёх матчах и уже обеспечили себе первое место по итогам группового этапа. Казанцы с четырьмя очками занимают в квартете третье место, уступая одно очко «Оренбургу» и опережая на одно очко «Ахмат».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

