В ЦСКА рассказали, как удалось приобрести игрока «Наполи» Матию Поповича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился, как в московский клуб перешёл экс-полузащитник «Наполи» Матия Попович.

«Трансфер Матии Поповича — прямой переход из «Наполи» в ЦСКА. Достаточно значимое событие с юридической и политической точки зрения на сегодняшний день — прямой трансфер игрока из стана действующего чемпиона Италии. Очень многое зависит от конкрентных людей, их видения спорта и футбола, их профессионализма — «Наполи» и наши юристы сработали очень чётко», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Попович является воспитанником сербских «Партизана» и «Воеводины». Полузащитник перешёл в «Наполи» в 18 лет. В минувшем сезоне в составе молодёжной команды неаполитанцев Попович принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.