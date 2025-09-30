Дмитрий Баранник: феномен Челестини в ЦСКА будет изучаться

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о работе главного тренера красно-синих Фабио Челестини. После 10 туров Мир РПЛ армейцы занимают первое место.

«Было бы странно, если бы команда, идущая на первом месте, не заслуживала внимания. ЦСКА — команда с потенциалом. Они могу составлять конкуренцию. Феномен Челестини будет изучаться. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше. Необычно, когда тренер принимает сильную команду. ЦСКА и до него претендовал на призовые места. Однако тренер не просто поддерживает уровень, но и работает дальше. На сегодняшний день Челестини заслуживает уважения», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

