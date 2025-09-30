Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник: феномен Челестини в ЦСКА будет изучаться

Дмитрий Баранник: феномен Челестини в ЦСКА будет изучаться
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о работе главного тренера красно-синих Фабио Челестини. После 10 туров Мир РПЛ армейцы занимают первое место.

«Было бы странно, если бы команда, идущая на первом месте, не заслуживала внимания. ЦСКА — команда с потенциалом. Они могу составлять конкуренцию. Феномен Челестини будет изучаться. Посмотрим, как всё будет развиваться дальше. Необычно, когда тренер принимает сильную команду. ЦСКА и до него претендовал на призовые места. Однако тренер не просто поддерживает уровень, но и работает дальше. На сегодняшний день Челестини заслуживает уважения», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Дмитрий Баранник: в «Зените» есть обиженные игроки, а это не приносит пользу команде

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android